Иностранные наблюдатели оценили российские выборы

Иностранные наблюдатели заявили, что выборы в России были прозрачны и соответствовали законодательству.

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Группа иностранных экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия приехала с визитом в Крым. Эксперты наблюдали за ходом голосования на выборах в Госдуму и посетили Севастополь, Симферополь и Ялту, сообщает РИА «Новости».

Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что выборы в Крыму прошли по общепринятым стандартам.

«Отдельно хотелось бы отметить систему видеонаблюдения за выборами». сказал журналистам Вуазен. По его словам, он впервые увидел массовое применение камер на выборах.

Наблюдатель посоветовал другим странам установить подобные системы.

«Это сделает избирательный процесс максимально прозрачным», - отметил эксперт.

Наблюдатели из-за рубежа присутствовали не только в Крыму, но и в других российских регионах.

«Мы посетили много избирательных участков. Голосование проходит спокойно, организованно. Могу смело сказать, что выборный процесс проходит более открыто и демократично, чем на Западе», – сказал международный общественный эксперт из Италии Витторио Джильотти.

Глава миссии наблюдателей от Лиги арабских государств (ЛАГ) Джабер Хабиб Джабер заявил, что избирательная кампания в Госдуму прошла на высоком организационном уровне и в соответствии с законодательством, сообщает ТАСС.

Миссия ЛАГ выразила «удовлетворение хорошей подготовкой и организацией процесса голосования, а также спокойной и упорядоченной атмосферой, в которой прошли выборы».

По словам Джабера, небольшие технические недочеты, зафиксированные на различных этапах выборов в Госдуму, не окажут существенного влияния на окончательные результаты избирательной кампании.