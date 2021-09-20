ЦИК подвела предварительные итоги голосования на выборах в Госдуму

После обработки более 99% протоколов территориальных избиркомов, лидерство сохраняет партия «Единая Россия». Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования на выборах в Госдуму, размещенные на сайте ЦИК России.

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В Центризбиркоме отметили, что обработано 99,69% протоколов. По федеральному округу за «Единую Россию» отдали свои голоса 49,85% избирателей. В первую тройку также вошли КПРФ (18,96% голосов) и ЛДПР (7,50%).

Пятипроцентный барьер на выборах в нижнюю палату парламента преодолели «Справедливая Россия — за правду» (7,44%) и «Новые люди» (5,33%).

Согласно предварительным итогам голосования по одномандатным округам, «Единая Россия» получила 198 мест (88,00%). У КПРФ – 9 мандатов (4%), СР набрала 8 мандатов (3,56%). ЛДПР, «Родина» и Партия Роста и Гражданская платформа - по одному мандату.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний. Сегодня глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что явка на выборах составила 51,68 процента - это больше, чем в предыдущие кампании. По ее словам, выборы в России состоялись. ЦИК намерена утвердить итоги выборов в Госдуму вечером 22 сентября.