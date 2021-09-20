По данным Памфиловой, явка на выборах составила 51,68 процента - это больше, чем в предыдущие кампании.
С 17 по 19 сентября в РФ проходили выборы различных уровней - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам), выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний.
После обработки 98,21 процента протоколов «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме (49,79 процента голосов).
За ними следуют «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (7,41 процента) и партия «Новые люди» (5,36 процента).
По предварительным данным, в Госдуму проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер.