КПРФ не признала итоги выборов по Москве

«У нас шесть человек в этом мегаполисе выигрывали [по результатам с избирательных участков - прим.ред.], у нас есть протоколы на руках. Утром ввели [электронные бланки] - и все перечеркнули. <...> Вдруг оказывается, «Единая Россия» выигрывает в Москве везде. С какого бодуна?» - заявил лидер КПРФ.