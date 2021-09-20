КПРФ не признала итоги выборов по Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ не признает итоги выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной Зюганов назвал результаты электронного голосования.
«У нас шесть человек в этом мегаполисе выигрывали [по результатам с избирательных участков - прим.ред.], у нас есть протоколы на руках. Утром ввели [электронные бланки] - и все перечеркнули. <...> Вдруг оказывается, «Единая Россия» выигрывает в Москве везде. С какого бодуна?» - заявил лидер КПРФ.
Зюганов заявил, что такое могло произойти «только за счет халтуры».
«Мы все равно это не признаем, это недопустимо», - подчеркнул он.
С 17 по 19 сентября в РФ проходили выборы различных уровней - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам), выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний.
Жители Москвы, Севастополя, Ростовской, Нижегородской, Ярославской, Курской и Мурманской областей получили доступ к онлайн голосованию.
После обработки 98,21 процента протоколов «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме (49,79 процента голосов).
На втором месте КПРФ с результатом в 19,04 процента, третье место у ЛДПР - 7,48 процента голосов.
За ними следуют «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (7,41 процента) и партия «Новые люди» (5,36 процента).
По предварительным данным, в Госдуму проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер.