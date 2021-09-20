Володин и Яровая победили на выборах в Госдуму

Действующие спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая (оба - представители «Единой России») стали лидерами в своих одномандатных округах на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
В одномандатном округе Саратовской области Володин набрал более 73 процентов голосов, Яровая в Камчатском крае - 40, 43 процента (после обработки ста процентов протоколов).
С 17 по 19 сентября в РФ проходили выборы различных уровней - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам), выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний.
По данным на 10:00 20 октября после обработки 85 процентов протоколов «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме (49,76 процента голосов).
За ними следуют «Справедливая Россия - За правду» (7,34 процента) и партия «Новые люди» (5,31 процента).
Предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер.