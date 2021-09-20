«Единая Россия» набрала конституционное большинство в 315 мандатов

«Это их решение (оставить ли мандат — прим. ред.). Мы будем с ними беседовать, завтра у меня с (детским омбудсменом — прим. ред.) Анной Кузнецовой встреча, в частности в рамках бюджетного процесса, поскольку те предложения, о которых она говорила, требуют бюджетного согласования. По каждой из позиций будем встречаться: с (главврачом больницы в Коммунарке Денисом) Проценко — по разделу здравоохранения народной программы, с Кузнецовой — по семье и детям, с (сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой) Шмелевой — по сфере образования. Эта неделя станет определяющей», — уточнил Андрей Турчак.