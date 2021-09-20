«Единая Россия» набрала конституционное большинство в 315 мандатов

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что, согласно предварительным данным, партия набрала более 315 мандатов в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сегодня появились данные, что по информации ЦИК после обработки половины протоколов «Единая Россия» сохраняет первые позиции на думских выборах, получая по федеральному округу 46,11% голосов избирателей.
Секретарь генсовета партии также рассказал, что планирует организовать встречи с пятеркой лидеров предвыборного списка «Единой России» для обсуждения программы партии и их позиции по работе в Госдуме.
«Это их решение (оставить ли мандат — прим. ред.). Мы будем с ними беседовать, завтра у меня с (детским омбудсменом — прим. ред.) Анной Кузнецовой встреча, в частности в рамках бюджетного процесса, поскольку те предложения, о которых она говорила, требуют бюджетного согласования. По каждой из позиций будем встречаться: с (главврачом больницы в Коммунарке Денисом) Проценко — по разделу здравоохранения народной программы, с Кузнецовой — по семье и детям, с (сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой) Шмелевой — по сфере образования. Эта неделя станет определяющей», — уточнил Андрей Турчак.
Отметим, в первую пятерку федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму, кроме Проценко, Шмелевой и Кузнецовой, также входят глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и руководитель МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ему было бы жаль отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму, но это решение они должны принять самостоятельно.
Напомним, голосование на думских и других выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.