В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Единая Россия» набрала конституционное большинство в 315 мандатов

Анна Безрукова
18 минут назад

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что, согласно предварительным данным, партия набрала более 315 мандатов в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости.

«Единая Россия» набрала конституционное большинство в 315 мандатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сегодня появились данные, что по информации ЦИК после обработки половины протоколов «Единая Россия» сохраняет первые позиции на думских выборах, получая по федеральному округу 46,11% голосов избирателей.

Секретарь генсовета партии также рассказал, что планирует организовать встречи с пятеркой лидеров предвыборного списка «Единой России» для обсуждения программы партии и их позиции по работе в Госдуме.

«Это их решение (оставить ли мандат — прим. ред.). Мы будем с ними беседовать, завтра у меня с (детским омбудсменом — прим. ред.) Анной Кузнецовой встреча, в частности в рамках бюджетного процесса, поскольку те предложения, о которых она говорила, требуют бюджетного согласования. По каждой из позиций будем встречаться: с (главврачом больницы в Коммунарке Денисом) Проценко — по разделу здравоохранения народной программы, с Кузнецовой — по семье и детям, с (сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой) Шмелевой — по сфере образования. Эта неделя станет определяющей», — уточнил Андрей Турчак.

Отметим, в первую пятерку федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму, кроме Проценко, Шмелевой и Кузнецовой, также входят глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и руководитель МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ему было бы жаль отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму, но это решение они должны принять самостоятельно.

Напомним, голосование на думских и других выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

Политика,Анна Кузнецова,Сергей Шойгу,Андрей Турчак,Сергей Лавров,Владимир Путин,Министерство обороны,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,МИД,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители