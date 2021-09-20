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Рамзан Кадыров уступил 0,37% голосов на выборах главы Чечни

News.ruиещё 2
1 час назад

Нынешний губернатор Республики Чечня Рамзан Кадыров на минувших выборах глав регионов уступил всего 0,37% голосов, набрав рекордные 99,63% по итогам проверки 53,88% протоколов, сообщает ЦИК.

Кадыров уступил 0,37% голосов на выборах главы Чечни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конкуренцию Кадырову составили Халид Накаев (КПРФ) и Иса Хаджимурадов («Справедливая Россия»). Они набрали 0,15% и 0,19% соответственно.

Ранее стало известно, кого россияне выбрали новыми губернаторами округов России. Завершилось голосование на выборы в Госдуму РФ, а также на места в парламенте и должности глав регионов.

ЦИК обнародовал данные по итогам подсчета 85% протоколов

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах. Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Явка на выборы в Госдуму на 18:00 воскресенья превысила 45%. Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%.
Политика,Иса Хаджимурадов,Рамзан Кадыров,КПРФ,Справедливая Россия,Центризбирком России,Госдума,
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