Кадыров уступил 0,37% голосов на выборах главы Чечни

Нынешний губернатор Республики Чечня Рамзан Кадыров на минувших выборах глав регионов уступил всего 0,37% голосов, набрав рекордные 99,63% по итогам проверки 53,88% протоколов, сообщает ЦИК.
Конкуренцию Кадырову составили Халид Накаев (КПРФ) и Иса Хаджимурадов («Справедливая Россия»). Они набрали 0,15% и 0,19% соответственно.
Ранее стало известно, кого россияне выбрали новыми губернаторами округов России. Завершилось голосование на выборы в Госдуму РФ, а также на места в парламенте и должности глав регионов.