Кадыров уступил 0,37% голосов на выборах главы Чечни

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах. Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Явка на выборы в Госдуму на 18:00 воскресенья превысила 45%. Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%.