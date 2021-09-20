Актер Певцов вышел в лидеры в своем округе

Актер и самовыдвиженец Дмитрий Певцов занимает первое место после обработки 86,2% протоколов в одномандатном округе 200 на выборах в Госдуму в Москве. Об этом говорят данные, опубликованные на табло Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, сообщает ТАСС.

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Так, у Певцова в настоящее время 38,7% голосов, далее следует коммунист Денис Парфенов с 25,7% голосов. У Юрия Загребного из «Справедливой России» в Медведковском округе — 8,2% голосов.

Ранее глава штаба Алексей Венедиктов сообщал, что все данные онлайн-голосования по одномандатным округам в Госдуму загружены. В настоящее время в статистике показываются итоги обработки как электронных, так и бумажных бюллетеней (по мере поступления).

Напомним, 17, 18 и 19 сентября в Москве, кроме выборов в Госдуму, состоялись довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Бюллетени в электронном формате предусматривались для выборов всех трех уровней. Свыше 2 млн жителей российской столицы, успешно зарегистрировавшихся для участия в электронном голосовании до 13 сентября, исключили из избирательных списков на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.