Турчак рассказал о болезни Медведева

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб партии после выборов из-за сильного кашля. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пишет РИА Новости.
«Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», - заявил Турчак.
По данным издания, журналисты в разговоре с секретарем генсовета партии поинтересовались, не заразился ли Медведев коронавирусом, так как сильный кашель может быть одним из его симптомов.
«Я же сказал, что он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится», - ответил Турчак.