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Турчак рассказал о болезни Медведева

Алиса Селезнёва
58 минут назад

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб партии после выборов из-за сильного кашля. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пишет РИА Новости.

Турчак рассказал о болезни Медведева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», - заявил Турчак.

По данным издания, журналисты в разговоре с секретарем генсовета партии поинтересовались, не заразился ли Медведев коронавирусом, так как сильный кашель может быть одним из его симптомов.

ЦИК обнародовала данные после обработки 70% протоколов

«Я же сказал, что он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится», - ответил Турчак.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования были проведены прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. По данным информцентра ЦИК, после обработки 72,96% протоколов участковых комиссий лидером стала «Единая Россия». Партия набрала 48,86% голосов.
Политика,Андрей Турчак,Дмитрий Медведев,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,РИА Новости,
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