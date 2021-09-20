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В России продлят дачную амнистию

Елена Прошина
13 минут назад

Государственная Дума нового созыва в октябре собирается рассмотреть законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России». Он увеличит сроки дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Об этом пишет портал «Известия».

Госдума продлит дачную амнистию
Фото: ТАССТАСС

Также документом предлагается ввести специальный механизм предоставления гражданам земельных участков с жилыми домами. Эти участки будут находиться в муниципальной или государственной собственности. Достоверность этой информации «Известиям» подтвердили в комитетах Госдумы VII созыва по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по госстроительству и законодательству.

Как рассказал Николай Николаев, глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, стране необходима эта амнистия. Он выступает за то, чтобы сделать этот механизм постоянным.

Михаил Емельянов, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, заявил, что этот законопроект имеет особую социальную важность для россиян. Эта мера, как он считает, правильна, потому что она отвечает интересам большинства.

Как сообщил депутат Госдумы Павел Крашенинников, дачную амнистию в России предложили продлить на пять лет. Предполагается, что до 1 марта 2031 года порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать в упрощенном формате.

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