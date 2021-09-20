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«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму

Елена Прошина
12 минут назад

Кандидаты партии «Единая Россия» лидируют в 193 одномандатных округах на выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,07% протоколов, пишет РИА Новости.

«Единая Россия» лидирует в 193 одномандатных округах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также партия «Единая Россия» заняла лидирующую позицию по партийным спискам. Она набрала 45,71% голосов после обработки 40% протоколов. Второе место сохраняет КПРФ с 21,58 %, на третьем - ЛДПР с 8,16 %. По предварительным данным, в пятерке лидеров оказались партия "Справедливая Россия" с 7,61 % и «Новые люди» с 6,07% голосов. Из предварительных данных следует, что в Государственную думу всего проходит пять партий. Они сумели преодолеть электоральный барьер в 5%.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» приобретает 188 мандатов. КПРФ получает 16 мест по одномандатным округам, «Справедливая Россия» — восемь, ЛДПР, «Яблоко», «Родина», Партия Роста и Гражданская платформа — по одному. Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.

Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября. Всего федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

Политика,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Центризбирком России,Партия "Яблоко",Единая Россия,Госдума,РИА Новости,
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