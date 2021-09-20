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КПРФ лидирует на выборах в Якутии после обработки 99,88% протоколов

Елена Прошина
39 минут назад

В Якутии партия КПРФ заняла лидирующую позицию на выборах в Государственную думу по результатам обработки 99,88% протоколов. Она собрала 35,15% голосов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Якутии.

КПРФ лидирует на выборах в Якутии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно их информации, всего за КПРФ проголосовали более 118 тысяч избирателей. На втором месте расположилась партия «Единая Россия», которая набрала 33,22% голосов. На третьем - «Новые люди» (9,87%), на четвертом - «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (8,19%), на пятом - ЛДПР (5,14%).

Помимо выборов в Госдуму восьмого созыва, в регионе также состоялись дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Университетскому одномандатному избирательному округу 3 и Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу 34.

На дополнительных выборах народных депутатов в парламент региона по Университетскому округу 3 лидирует Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета. Он набрал 43,22% голосов. Сахамин Афанасьев, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), занял лидирующую позицию по Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу 34. Его кандидатура собрала 44,97% голосов. Как уточняется на сайте ЦИК Якутии, специалисты обработали 100% протоколов по обоим округам.

Политика,Сахамин Афанасьев,Анатолий Николаев,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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