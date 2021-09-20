КПРФ лидирует на выборах в Якутии

В Якутии партия КПРФ заняла лидирующую позицию на выборах в Государственную думу по результатам обработки 99,88% протоколов. Она собрала 35,15% голосов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Якутии.
Согласно их информации, всего за КПРФ проголосовали более 118 тысяч избирателей. На втором месте расположилась партия «Единая Россия», которая набрала 33,22% голосов. На третьем - «Новые люди» (9,87%), на четвертом - «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (8,19%), на пятом - ЛДПР (5,14%).
Помимо выборов в Госдуму восьмого созыва, в регионе также состоялись дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Университетскому одномандатному избирательному округу 3 и Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу 34.
На дополнительных выборах народных депутатов в парламент региона по Университетскому округу 3 лидирует Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета. Он набрал 43,22% голосов. Сахамин Афанасьев, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), занял лидирующую позицию по Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу 34. Его кандидатура собрала 44,97% голосов. Как уточняется на сайте ЦИК Якутии, специалисты обработали 100% протоколов по обоим округам.