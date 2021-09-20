КПРФ лидирует на выборах в Якутии

В Якутии партия КПРФ заняла лидирующую позицию на выборах в Государственную думу по результатам обработки 99,88% протоколов. Она собрала 35,15% голосов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Якутии.

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Согласно их информации, всего за КПРФ проголосовали более 118 тысяч избирателей. На втором месте расположилась партия «Единая Россия», которая набрала 33,22% голосов. На третьем - «Новые люди» (9,87%), на четвертом - «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (8,19%), на пятом - ЛДПР (5,14%).

Помимо выборов в Госдуму восьмого созыва, в регионе также состоялись дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Университетскому одномандатному избирательному округу 3 и Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу 34.