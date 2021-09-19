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«Единая Россия» лидирует в 179 одномандатных округах

Роман Кирьянов
43 минуты назад

По итогам обработки 22,8% протоколов "Единая Россия" лидирует лидирует в 179 из 225 одномандатных округов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ЦИК.

«Единая Россия» лидирует в 179 одномандатных округах
Фото: ТАССТАСС

В данный момент КПРФ получает 18 мандатов, "Справедливая Россия- за правду" - 8, ЛДПР, "Родина" и "Гражданская платформа - по одному.

В общепартийном зачете голоса распределились следующим образом: "Единая Россия" получила 43,82% голосов, КПРФ - 22,56%, ЛДПР - 8,57%, "Справедливая Россия- за правду" - 7,27%, "Новые люди" - 6, 68%.

Всего в Госдуме 8 созыва 450 депутатских мест. 225 из них будут сформированы из победителей по одномандатным округам, еще 225 - по спискам партий.

Политика,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,
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