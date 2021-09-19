«Единая Россия» лидирует в 179 одномандатных округах

По итогам обработки 22,8% протоколов "Единая Россия" лидирует лидирует в 179 из 225 одномандатных округов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ЦИК.
В данный момент КПРФ получает 18 мандатов, "Справедливая Россия- за правду" - 8, ЛДПР, "Родина" и "Гражданская платформа - по одному.
В общепартийном зачете голоса распределились следующим образом: "Единая Россия" получила 43,82% голосов, КПРФ - 22,56%, ЛДПР - 8,57%, "Справедливая Россия- за правду" - 7,27%, "Новые люди" - 6, 68%.
Всего в Госдуме 8 созыва 450 депутатских мест. 225 из них будут сформированы из победителей по одномандатным округам, еще 225 - по спискам партий.