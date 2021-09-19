«Единая Россия» лидирует в 179 одномандатных округах

По итогам обработки 22,8% протоколов "Единая Россия" лидирует лидирует в 179 из 225 одномандатных округов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ЦИК.

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В данный момент КПРФ получает 18 мандатов, "Справедливая Россия- за правду" - 8, ЛДПР, "Родина" и "Гражданская платформа - по одному.

В общепартийном зачете голоса распределились следующим образом: "Единая Россия" получила 43,82% голосов, КПРФ - 22,56%, ЛДПР - 8,57%, "Справедливая Россия- за правду" - 7,27%, "Новые люди" - 6, 68%.