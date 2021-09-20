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По итогам обработки 40% протоколов лидирует "Единая Россия" — 45,55%

Газета.Ruиещё 7
55 минут назад

В настоящее время подсчитано 40% протоколов на выборах в Госдуму, следует из данных Центризбиркома. По результатам подсчетов, лидирует партия "Единая Россия", набирая 45,55%, на втором месте — КПРФ с 21,66%, ЛДПР предварительно имеет 8,622%, у партии "Справедливая Россия — За правду" — 7,57% голосов. В воскресенье 19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. "Газета.Ru" рассказывает, как прошел в стране финальный день голосования.

На выборах в Госдуму лидирует ЕР после обработки 10% протоколов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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