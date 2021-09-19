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Памфилова рассказала о попытке засунуть сразу 4 бюллетеня в урну

Майк Габриелян
1 час назад

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о том, что на личном опыте убедилась в том, что поместить сразу несколько бюллетеней в ящик для голосования физически непросто.

Памфилова рассказала о попытке засунуть сразу 4 бюллетеня в урну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Памфилова отметила, что избирателям выдается сразу несколько бюллетеней, сообщает РИА «Новости».

В некоторых регионах число бюллетеней доходит до девяти – люди голосуют как за федеральных кандидатов, так и за местных. Это толстая пачка бумаг, и ее невозможно опустить в ящик без труда.

«Я вспомнила, как ходила голосовать: мне выдали четыре бюллетеня, я их сложила, и у меня не сразу получилось (их опустить в ящик для голосования)», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК предложила журналистам эксперимент: им выдали бумаги, а в информцентре установили урну как на участках. Выяснилось, что стопку бюллетеней нельзя сразу опустить в ящик, для этого надо приложить усилие.

«Это что, вброс? А это расценивалось как вброс», — сказала председатель Центризбиркома.

По ее словам, один из партийных наблюдателей «буквально в такой экзальтированной истерике» рассказывал о зафиксированном вбросе бюллетеней.

Ранее глава ЦИК сообщила, что пока подтверждено лишь 8 случаев вброса на выборах. Их зафиксировали в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Бюллетени признаны недействительными. В трех регионах уволили председателей участковых комиссий.

Политика,Элла Памфилова,Центризбирком России,РИА Новости,
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