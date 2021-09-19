Песков пообещал проверить сообщения про приз в лотерее после онлайн-голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что он выиграл приз в лотерее после онлайн-голосования на выборах. «Пока не знаю! Нужно проверить!» - ответил Песков на вопрос агентства РИА «Новости» о выигрыше.

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Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал журналистам, что участвовавший в онлайн-голосовании Песков выиграл сертификат номиналом в 10 000 баллов в ходе розыгрыша лотереи «Миллион призов».