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Песков пообещал проверить сообщения про приз в лотерее после онлайн-голосования

Елена Прошина
29 минут назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что он выиграл приз в лотерее после онлайн-голосования на выборах. «Пока не знаю! Нужно проверить!» - ответил Песков на вопрос агентства РИА «Новости» о выигрыше.

Песков пообещал проверить сообщения про приз в лотерее после онлайн-голосования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал журналистам, что участвовавший в онлайн-голосовании Песков выиграл сертификат номиналом в 10 000 баллов в ходе розыгрыша лотереи «Миллион призов».

Среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны в общей сложности 21 однокомнатная квартира, 100 автомобилей, а также сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей. Сертификаты могут быть потрачены на покупки у ряда ритейлеров или переданы на благотворительные цели.

Политика,Алексей Венедиктов,Дмитрий Песков,РИА Новости,
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