Песков пообещал проверить сообщения про приз в лотерее после онлайн-голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что он выиграл приз в лотерее после онлайн-голосования на выборах. «Пока не знаю! Нужно проверить!» - ответил Песков на вопрос агентства РИА «Новости» о выигрыше.
Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал журналистам, что участвовавший в онлайн-голосовании Песков выиграл сертификат номиналом в 10 000 баллов в ходе розыгрыша лотереи «Миллион призов».
Среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны в общей сложности 21 однокомнатная квартира, 100 автомобилей, а также сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей. Сертификаты могут быть потрачены на покупки у ряда ритейлеров или переданы на благотворительные цели.