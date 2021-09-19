Песков стал одним из победителей розыгрыша «Миллион призов»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов», который проводился для участников дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, передает РИА «Новости».
«Произошел розыгрыш «Миллион призов», Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч. Он еще не знает», - рассказал Венедиктов.
Напомним, среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыграна 21 однокомнатная квартира в столице, 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов (один балл равен одному рублю).
Призовые баллы можно обменять на промокоды партнеров программы «Миллион призов» до 31 декабря этого года. Ими также можно до 1 апреля 2022 года оплатить товары и услуги или совершить покупки в аптеках, кафе и ресторанах.
Кроме того, баллы можно потратить на оплату проезда в городском транспорте, пополнив ими «Кошелек» на карте «Тройка». Также призовые баллы можно направить на благотворительность.