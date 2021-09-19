В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Песков стал одним из победителей розыгрыша «Миллион призов»

Вероника Полынина
29 минут назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов», который проводился для участников дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, передает РИА «Новости».

Песков стал одним из победителей розыгрыша «Миллион призов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Произошел розыгрыш «Миллион призов», Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч. Он еще не знает», - рассказал Венедиктов.

Напомним, среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыграна 21 однокомнатная квартира в столице, 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов (один балл равен одному рублю).

Призовые баллы можно обменять на промокоды партнеров программы «Миллион призов» до 31 декабря этого года. Ими также можно до 1 апреля 2022 года оплатить товары и услуги или совершить покупки в аптеках, кафе и ресторанах.

Кроме того, баллы можно потратить на оплату проезда в городском транспорте, пополнив ими «Кошелек» на карте «Тройка». Также призовые баллы можно направить на благотворительность.

Политика,Дмитрий Песков,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители