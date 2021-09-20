В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Памфилова доложит Путину о прошедших выборах

Российская Газетаиещё 2
13 минут назад

На следующий день после основного дня голосования президент России Владимир Путин проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, чтобы обсудить прошедшие в России выборы в Госдуму и другие избирательные кампании.

Памфилова доложит Путину о прошедших выборах
Фото: Сергей Куксин/РГСергей Куксин/РГ

Напомним, что голосование длилось с 17 по 19 сентября. Итоги будут обсуждаться в онлайн-режиме, сообщал о планах главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы", - сказал Песков.

Глава ЦИК ранее сообщила, что по итогам кампании представит "все свои соображения" законодателям и в Администрацию президента.

В ходе основного дня голосования она отмечала, что нарушений на выборах в России стало на порядок меньше по сравнению с показателями предыдущих выборов.

Политика,Элла Памфилова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Центризбирком России,Госдума,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители