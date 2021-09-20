В Госдуме заявили о массовых фейках о выборах от зарубежных НПО

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что зарубежные неправительственные организаций (НПО) массово распространяли ложные заявления о ходе выборов.

«В дни голосования зарубежные НПО массово распространяли фейки о выборах в России. В первую очередь это относится к информации движения «Голос», признанного иноагентом», — говорится в сообщении комиссии в Telegram.

Пискарёв отметил, что российская сторона зафиксировала факты обучения за рубежом «провокаторов для организации инцидентов на выборах».

Ранее зампредседателя координационного совета Общественной палаты России (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что вечером 19 сентября и в ночь на 20 сентября ожидается рост количества ложной информации о голосовании на выборах в Госдуму.