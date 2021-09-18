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Белый дом отреагировал на отзыв французского посла из США: «Понимаем»

Ювелина Бернст
38 минут назад

Официальный представитель Белого дома Эмили Хорн прокомментировала в Twitter решение Франции отозвать посла для консультаций.

Белый дом отреагировал на отзыв французского посла из США: «Понимаем»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вашингтон поддерживает тесный контакт с Парижем в связи с данной ситуацией, сообщила Хорн.

«Мы понимаем их позицию и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий», — написала представитель Белого дома.

Она отметила, что Франция является «старейшим союзником и одним из самых сильных партнеров» Соединенных Штатов.

В Австралии, в свою очередь, выразили сожаление о решении Франции отозвать посла, передает газета Sydney Morning Herald. Официальный представить МИД страны Марис Пейн сказал, что Канберра понимает «глубокое разочарование Франции их решением» и «с нетерпением» ждет возможности возобновить сотрудничество с Францией по ряду общих вопросов.

Накануне Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций, после того, как Австралия вышла из договора с Францией по поставке подводных лодок и заключила партнерство с США и Великобританией. Австралия 16 сентября разорвала рекордный контракт на $66 млрд с французской Naval Group, которая должна была поставить ей 12 подлодок. В Париже заявили, что такие действия «неприемлемы для союзников и партнеров».

Политика,Эмили Хорн,МИД,
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