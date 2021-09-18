Белый дом отреагировал на отзыв французского посла из США: «Понимаем»

В Австралии, в свою очередь, выразили сожаление о решении Франции отозвать посла, передает газета Sydney Morning Herald. Официальный представить МИД страны Марис Пейн сказал, что Канберра понимает «глубокое разочарование Франции их решением» и «с нетерпением» ждет возможности возобновить сотрудничество с Францией по ряду общих вопросов.

Накануне Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций, после того, как Австралия вышла из договора с Францией по поставке подводных лодок и заключила партнерство с США и Великобританией. Австралия 16 сентября разорвала рекордный контракт на $66 млрд с французской Naval Group, которая должна была поставить ей 12 подлодок. В Париже заявили, что такие действия «неприемлемы для союзников и партнеров».