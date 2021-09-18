На Украине прочли сигнал США по «Северному потоку — 2»: «Не надо ныть»

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«Нам уже четко говорят: "Забудьте, "Северный поток-2" — это уже решенный вопрос и не надо ныть, обижаться, не надо ездить и глупые интервью давать», - сказал Кучеренко.

Он считает, что американский представитель полностью успокоил украинское руководство. По его словам, заявление Хохштейна содержит ясный посыл о том, чтобы украинская сторона уяснила: вопрос с «Северным потоком — 2» уже решен, закрыт и с этим следует смириться.

Ранее Хохштейн во время своего визита в Киев заявил, что Украине следует переключить внимание с российского газопровода «Северный поток — 2» на модернизацию собственной энергетики.

«Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью», - сказал представитель Госдепа.