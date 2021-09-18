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Вашингтон посоветовал Киеву отвлечься на «Северного потока — 2»

Ювелина Бернст
1 час назад

Украине следует переключить внимание с российского газопровода «Северный поток — 2» на модернизацию собственной энергетики, заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн, прибывший с визитом в Киев. Его слова передает украинский журнал «Новое время».

Вашингтон посоветовал Киеву отвлечься на «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Хохштейна, Украине стоит «смотреть не узко» на «Северный поток — 2», чтобы избежать изоляции от современных энергетических систем мира и энергетической экономики, «только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться».

По словам представителя США, «сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью».

Хохштейн также считает, что Украину усилит развитие атомной энергетики.

Таким образом, советник призвал Киев не сосредотачиваться только на проблеме «Северного потока — 2» и не обсуждать «новости прошедшего дня», а подумать об интеграции Украины в европейскую энергетическую систему, чтобы «встретить принципиально новое будущее».

Строительство «Северного потока — 2», занявшее три года, завершили на прошлой неделе. Газопровод проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров в год. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021 года.

Украина против данного газопровода, так как опасается потерять доходы от транзита, а США заинтересованы в продвижении своего СПГ в Европу.

Политика,Амос Хохштейн,Госдеп США,The New Times,
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