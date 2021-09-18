В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«День правды»: Захарова отреагировала на заявления Пентагона

ТК «Звезда»
23 минуты назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в социальных сетях два заявления, сделанных Пентагоном 17 сентября.

Захарова оценила заявление США об авиаударе по Кабулу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ее внимание привлекло признание «ошибкой» атаки американского беспилотника по Кабулу, которая привела к гибели мирного населения; а также высказывание относительно невероятной мощи вооруженных сил РФ.

«У партнеров сегодня день правды. Даешь неделю», - написала Захарова в своем аккаунте в Telegram.

Ранее в министерстве обороны Соединенных Штатов публично признали, что инцидент в Кабуле, в результате которого около десяти гражданских, семеро из которых были детьми, стали жертвами атаки американского БПЛА, был ошибкой. Личную ответственность за произошедшую трагедию взял на себя глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

В этот же день зампред Комитета начальников штабов ВС США, генерал Джон Хайтен отметил, что ВС России обладают невероятной мощью. Он также обратил внимание на значимость понимания того, как страна к этому пришла.
Политика,Кеннет Маккензи,Джон Хайтен,Мария Захарова,Комитет начальников штабов,МИД,Пентагон,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители