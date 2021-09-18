Захарова оценила заявление США об авиаударе по Кабулу

Ее внимание привлекло признание «ошибкой» атаки американского беспилотника по Кабулу , которая привела к гибели мирного населения; а также высказывание относительно невероятной мощи вооруженных сил РФ.

«У партнеров сегодня день правды. Даешь неделю», - написала Захарова в своем аккаунте в Telegram.

Ранее в министерстве обороны Соединенных Штатов публично признали, что инцидент в Кабуле, в результате которого около десяти гражданских, семеро из которых были детьми, стали жертвами атаки американского БПЛА, был ошибкой. Личную ответственность за произошедшую трагедию взял на себя глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.