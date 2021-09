Захарова: Apple и Google больше не смогут уклоняться от соблюдения законов РФ

Комментируя публикацию в газете The New York Times , в которой утверждается, что Google и Apple удалили приложение "Навальный" из-за угроз судебного преследования своих сотрудников, дипломат указала, что оставляет эту интерпретацию американскими СМИ "на их совести, если она у них осталась".

В пятницу The New York Times выступила с утверждением, что Google и Apple удалили приложение "Навальный" из-за угроз судебного преследования в отношении ряда своих сотрудников. По информации издания, некий пожелавший остаться неизвестным собеседник, знакомый с деталями решения Google, заявил, что "власти назвали конкретных людей, которые столкнутся с судебным преследованием, что и побудило удалить приложение". Издание признает, что официальных комментариев от IT-корпораций по этому вопросу им получить не удалось. The New York Times также не приводит каких-либо заявлений, в том числе под источник, со стороны Apple, но утверждает, что угроза судебного преследования касалась и их сотрудников в России.