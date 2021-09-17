Захарова: Apple и Google больше не смогут уклоняться от соблюдения законов РФ

"На самом деле, все намного проще: надо выполнять российское законодательство. Ровно того же требуют от оперирующих на своей территории зарубежных компаний и граждан иностранные государства. Если бы Apple и Google начали выполнять предписания тогда, когда они были им направлены, не было бы вызовов на заседание комиссии и необходимости вести публичную полемику, - добавила Захарова. - Думаю, они полагали, что будет "как всегда": пошумят у микрофонов, и все будет по-прежнему. Но эти времена для американских компаний прошли - по-прежнему не будет. Гарантия их работы в России - соблюдение российского законодательства".