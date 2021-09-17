Захарова: Apple и Google больше не смогут уклоняться от соблюдения законов РФ

Гарантия работы Apple и Google в России - соблюдение ими российского законодательства, прежние времена для деятельности американских компаний на территории РФ прошли. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя публикацию в газете The New York Times, в которой утверждается, что Google и Apple удалили приложение "Навальный" из-за угроз судебного преследования своих сотрудников, дипломат указала, что оставляет эту интерпретацию американскими СМИ "на их совести, если она у них осталась".
"На самом деле, все намного проще: надо выполнять российское законодательство. Ровно того же требуют от оперирующих на своей территории зарубежных компаний и граждан иностранные государства. Если бы Apple и Google начали выполнять предписания тогда, когда они были им направлены, не было бы вызовов на заседание комиссии и необходимости вести публичную полемику, - добавила Захарова. - Думаю, они полагали, что будет "как всегда": пошумят у микрофонов, и все будет по-прежнему. Но эти времена для американских компаний прошли - по-прежнему не будет. Гарантия их работы в России - соблюдение российского законодательства".
В пятницу The New York Times выступила с утверждением, что Google и Apple удалили приложение "Навальный" из-за угроз судебного преследования в отношении ряда своих сотрудников. По информации издания, некий пожелавший остаться неизвестным собеседник, знакомый с деталями решения Google, заявил, что "власти назвали конкретных людей, которые столкнутся с судебным преследованием, что и побудило удалить приложение". Издание признает, что официальных комментариев от IT-корпораций по этому вопросу им получить не удалось. The New York Times также не приводит каких-либо заявлений, в том числе под источник, со стороны Apple, но утверждает, что угроза судебного преследования касалась и их сотрудников в России.
Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение "Навальный" из онлайн-магазинов Apple и Google на основании требования Генпрокуратуры РФ ограничить доступ к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией). В пятницу, на следующий день после заседания комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ, приложение исчезло из онлайн-магазинов компаний.