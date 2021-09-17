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В Кремле объяснили голосование Путина на выборах без телефона

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную Думу с помощью телефона одного из своих помощников. Об этом в интервью «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили голосование Путина на выборах без телефона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», — объяснил представитель Кремля.

17 сентября Дмитрий Песков сообщил, что президент России проголосовал на выборах в Госдуму. Позднее появилось видео, на котором запечатлен процесс голосования.

Ранее Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), рассказал, что у него нет сотового телефона.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,
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