Постпред России назвал доклад ЕП образцом вмешательства в дела страны

Доклад Европарламента по России не является официальной позицией Евросоюза, зато представляет собой классический образец вмешательства во внутренние дела суверенного государства, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

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Комментируя «статус этого документа», Чижов подчеркнул, что доклад – это «рекомендация исполнительным структурам» ЕС. По словам Чижова, возможно, к ней «кто-то в душе и прислушается», но документ «не является официальной позицией» ЕС и «практического применения в повседневной работе исполнительных структур не получит».

«Конечно, на него будут ссылаться те, кто сочтет это соответствующим текущей конъюнктуре, но он не может и не будет являться прямым указанием к действию по своей природе, не говоря уже о содержании», – приводит его слова РИА «Новости».

Чижов подчеркнул, что ЕС – это «не сверхгосударство, это не федерация 27 субъектов», а «союз суверенных государств, каждое из которых имеет свою внутреннюю и внешнюю политику», которым «приходится буквально на каждом повороте и километре с большим трудом находить наименьший общий знаменатель для формирования совместной позиции».

Доклад «представляет собой классический образец вмешательства во внутренние дела суверенного государства», его «можно будет потом в учебниках цитировать», заявил Чижов. По его словам, документ содержит «вмешательство в избирательный процесс, вмешательство в политическую жизнь и, помимо охаивания нынешних российских властей, там прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство и так далее».

Чижов сказал, что доклад принят «под выборы в Госдуму», поскольку к новой сесси ЕП «ажиотаж вокруг наших выборов уже везде наверняка схлынет». Как полагает Чижов, «те, кто писал этот документ, не сомневаются, что найдутся организации, которые будут высказывать претензии к выборам в России». Если кто-то в Брюсселе думает, что подобные резолюции способны подтолкнуть россиян к антиправительственным выступлениям или как-то иначе раскачать ситуацию в стране, то они плохо знают Россию и российский народ, заявил Чижов.

Чижов сказал, что «опус в 26 страниц убористого шрифта» содержит множество «глупостей, вплоть до фактологических ошибок». Так, в нем обвиняют Россию в «развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу».

Среди всех обвинений в адрес России только о взрывах в чешской Врбетице пишут с формулировкой «приписываемое российским спецслужбам деяние», а «все остальные эпизоды», включая дело Бориса Немцова и «случай Скрипалей», уже не «приписываемые», это уже не пресловутое «хайли-лайкли», сказал Чижов. Кроме того, вредоносной объявлена концепция «Русского мира». «Почему? Не объясняется», – констатировал Чижов.

«Если взять то, что было сделано за последние годы по линии российского Центризбиркома в части транспарентности, открытости и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения, то еэсовцам у нас только поучиться остается. Впрочем, учиться они не хотят», – заявил он, отметив, что выборы в ЕП – «это, мягко говоря, странная и довольно унылая картина». Кроме того, «они организуются в каждой стране по отдельности, никакого общеевропейского избиркома не существует», сказал Чижов.