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Шойгу на выборах показал паспорт с необычной обложкой

Газета.Ru
1 час назад

Министр обороны России Сергей Шойгу проголосовал на избирательном участке, когда он показывал паспорт, было видно именную обложку. Об этом сообщает RTVI.

Шойгу на выборах показал паспорт с необычной обложкой
Фото: Телеканала «Звезда»Телеканала «Звезда»

Обложку для документа, который удостоверяет личность, сделали восемь лет назад московские предприниматели. Они также передали аналогичные обложки экс-президенту Дмитрию Медведеву, главе МИД Сергею Лаврову.

"Обложка выполнена из телячьей кожи с применением искусственного старения. Да, мы передали нашу обложку для паспорта Сергею Кожугетовичу, в вечное пользование, была такая возможность, через секретаря передали восемь лет назад. Но, честно, не ожидали, что он ее будет использовать", - отметил генеральный директор фирмы "Артель старая грамота" Андрей Микитюк.

Данная обложка выполнена в старорусском стиле, на ней написано "Паспортъ гражданина государства российского" и указаны инициалы министра. Микитюк обратил внимание, что фирма 12 лет создает необычные обложки.

"Мы гордимся, что мы оставили такой след в истории", - подчеркнул гендиректор организации.

Глава Минобороны голосовал на выборах депутатов Государственной думы на участке на территории 45-й отдельной бригады спецназначения Воздушно-десантных войск. Выборы в ГД проходят с 17 по 19 сентября.

Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Политика,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Дмитрий Медведев,Министерство обороны,Госдума,МИД,Россия,
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