Шойгу на выборах показал паспорт с необычной обложкой

"Обложка выполнена из телячьей кожи с применением искусственного старения. Да, мы передали нашу обложку для паспорта Сергею Кожугетовичу, в вечное пользование, была такая возможность, через секретаря передали восемь лет назад. Но, честно, не ожидали, что он ее будет использовать", - отметил генеральный директор фирмы "Артель старая грамота" Андрей Микитюк.