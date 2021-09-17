Шойгу на выборах показал паспорт с необычной обложкой

Министр обороны России Сергей Шойгу проголосовал на избирательном участке, когда он показывал паспорт, было видно именную обложку. Об этом сообщает RTVI.
Обложку для документа, который удостоверяет личность, сделали восемь лет назад московские предприниматели. Они также передали аналогичные обложки экс-президенту Дмитрию Медведеву, главе МИД Сергею Лаврову.
"Обложка выполнена из телячьей кожи с применением искусственного старения. Да, мы передали нашу обложку для паспорта Сергею Кожугетовичу, в вечное пользование, была такая возможность, через секретаря передали восемь лет назад. Но, честно, не ожидали, что он ее будет использовать", - отметил генеральный директор фирмы "Артель старая грамота" Андрей Микитюк.
Данная обложка выполнена в старорусском стиле, на ней написано "Паспортъ гражданина государства российского" и указаны инициалы министра. Микитюк обратил внимание, что фирма 12 лет создает необычные обложки.
"Мы гордимся, что мы оставили такой след в истории", - подчеркнул гендиректор организации.
Глава Минобороны голосовал на выборах депутатов Государственной думы на участке на территории 45-й отдельной бригады спецназначения Воздушно-десантных войск. Выборы в ГД проходят с 17 по 19 сентября.
Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.