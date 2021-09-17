Путин раскрыл, кто в его окружении заболел COVID

Среди людей, постоянно окружающих президента России Владимира Путина, коронавирусом заразились люди из протокола, службы безопасности и пресс-службы. Об этом Путин рассказал в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«У меня коллеги из протокола, службы безопасности, из пресс-службы вовремя не сделали [прививку]. И вот результат», — сказал Путин на видео, опубликованном в telegram-канале «На видео видно».

Эти сотрудники, по словам Путина, не следили за титром своих антител. Путин призвал всех отслеживать показатели здоровья и ревакцинироваться.