Кремль согласился с Меркель в оценке конфликта в Донбассе

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль согласен с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала «ничтожным» прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее Меркель оценила прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе как «ничтожный» и отметила, что намерена вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудить работу в «нормандском формате».

Песков подчеркнул, что власти России «абсолютно» согласны с заявлением Ангелы Меркель.

При этом, по словам представителя Кремля, для того, чтобы добиться урегулирования конфликта, нужно «побудить Киев выполнять минский комплекс мер».

«Насколько мы понимаем, США обладают определенным влиянием, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве. ( ) Вместе с тем констатируем, что до сих пор такое влияние оказано не было», - заметил Песков.