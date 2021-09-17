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Кремль согласился с Меркель в оценке конфликта в Донбассе

Алиса Селезнёва
1 час назад

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль согласен с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала «ничтожным» прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом пишет ТАСС.

Кремль согласился с Меркель в оценке конфликта в Донбассе
Фото: ReutersReuters

Ранее Меркель оценила прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе как «ничтожный» и отметила, что намерена вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудить работу в «нормандском формате».

Песков подчеркнул, что власти России «абсолютно» согласны с заявлением Ангелы Меркель.

Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

При этом, по словам представителя Кремля, для того, чтобы добиться урегулирования конфликта, нужно «побудить Киев выполнять минский комплекс мер».

«Насколько мы понимаем, США обладают определенным влиянием, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве. ( ) Вместе с тем констатируем, что до сих пор такое влияние оказано не было», - заметил Песков.

Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

Политика,Эммануэль Макрон,ИТАР-ТАСС,Германия,
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