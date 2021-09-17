Как изолировались мировые лидеры

Президент России Владимир Путин 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в окружении. Кто еще из мировых лидеров уходил на изоляцию — читайте в подборке «Рамблера».

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Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания самоизолировались 2 октября 2020 года, у обоих был выявлен коронавирус. 11 октября они выздоровели.

Анджей Дуда

Польский президент ушел на карантин 24 октября 2020 года в связи с заболеванием. В том же месяце болел и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Абдельмаджид Теббун

Президент Алжира ушел на самоизоляцию в тот же день, что и его польский коллега — 24 октября 2020 года, после того как заболели несколько человек из его администрации. В начале ноября стало известно, что он тоже заразился.

Владимир Зеленский

У президента Украины коронавирус подтвердился 9 ноября 2020 года. Он ушел на изоляцию и пробыл там до выздоровления — 23 ноября.

Эмманюэль Макрон

Президент Франции получил положительный результат теста 17 декабря 2020 года и изолировался в Версале. В тот же день заболели несколько европейских политиков, контактировавших с ним на заседании Евросовета 10 декабря, включая главу Евросовета Шарля Мишеля и генсека ОЭСР Анхеля Гурриа.

Армен Саркисян

Президет Армении узнал о заболевании 5 января 2021 года. Он ушел на карантин и работал дистанционно до 15 февраля.

Марселу Ребелу ди Соуза

Президент Португалии изолировался 6 января 2021 года после контакта с заболевшим человеком. 11 января вирус выявлен у самого Соузы.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Президент Мексики ушел в изоляцию 24 января, после того как узнал о своем заболевании. Он продолжал работать удаленно, в том числе звонил Путину, чтобы договориться о поставках вакцины «Спутник V».

Башар Асад

Сирийский лидер и его жена Асма изолировались 8 марта 2021 года. Асад встречался с Путиным 13 сентября (встреча не анонсировалась), но пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что изоляция президента связана не с этой аудиенцией.

Альберто Фернандес

Президент Аргентины получил положительный тест на коронавирус 3 апреля 2021 года.

Князь Альбер II

Князь Монако заболел корнавирусом 19 марта 2020 года. 31 марта было объявлено, что он вышел из карантина.

Джастин Трюдо

Глава канадского правительства ушел на изоляцию 12 марта 2020 года, после того как его вирус заподозрили у его жены Софи. На следующий день стало известно, что она больна. Сам Трюдо не заболел, но две недели работал дистанционно.

Михаил Мишустин

Премьер-министр России узнал о заболевании 30 апреля 2020 года. Он временно сложил полномочия, на время его болезни обязанности главы правительства исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Борис Джонсон

Глава правительства Великобритании уходил на карантин дважды. В первый раз, 27 марта 2020 года, он заболел. Он тяжело переносил болезнь, неделю пробыл в больнице, в том числе три дня в отделении интенсивной терапии и позже признался, что чуть не умер. Через несколько дней после выписки из госпиталя у Джонсона родился сын. Мальчика назвали Уилфред Лори Николас, первые имена — в честь прадедушек, третье — в честь сразу двух врачей, лечивших премьера. 16 ноября 2020 года Джонсон вновь изолировался после контакта с зараженным человеком, но сам повторно не заболел.

Никол Пашинян