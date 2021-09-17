Песков высказался о влиянии США на ситуацию на востоке Украины

Власти США могут повлиять на решение ситуации на востоке Украины, так как имеют серьезное воздействие на украинское правительство. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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"США обладают существенным влиянием на Киев и на решения украинского руководства. Поэтому, конечно, мы понимаем, что американцы могли бы оказывать такое влияние", — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда в Россию заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в ноябре 2021 года.