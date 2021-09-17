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"Известия" обратили внимание на кандидатов с судимостями от КПРФ

Газета.Ru
1 час назад

Кандидатами от КПРФ на местных выборах 2021 года массово стали ранее судимые граждане, пишут в пятницу «Известия».

"Известия" обратили внимание на кандидатов с судимостями от КПРФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Например, издание упоминает судимости кандидата в депутаты невинномысской гордумы Вадима Бурачка по статьям о присвоении, растрате и мошенничестве. А вот избирающийся в ставропольскую краевую думу Роман Кондратов имеет условный срок за уклонение от военной службы; у него же выявлен поддельный диплом Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

В свою очередь, кандидат в заксобрание Алтайского края Александр Попов был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, кражу, угон автомобиля, подделку документов, госнаград, штампов, печатей.

Кроме того, в искитимский горсовет КПРФ избирается Артем Фролов, судимый, по данным газеты, за кражу и совращение несовершеннолетнего.

Руководство партии в лице Геннадия Зюганова настаивало ещё а конце августа, что проблем в отборе кандидатов от КПРФ, нет. Более того, он подчеркнул, что «проверяют всех».

Политика,Артем Фролов,Александр Попов,Геннадий Зюганов,КПРФ,газета "Известия",
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