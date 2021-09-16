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Володин прокомментировал доклад ЕП об ужесточении политики в отношении России

Lenta.ru
15 минут назад

Доклад с призывом ужесточения политики в отношении России, который принял Европарламент (ЕП), является попыткой оказания давления на граждан. Так документ прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на думском сайте.

Володин прокомментировал доклад ЕП об ужесточении политики в отношении России
Фото: duma.gov.ruduma.gov.ru

«Решение Европарламента носит недружественный характер», — уточнил он.

По его словам, документ воспринимается как попытка вмешаться во внутренние дела страны, а также оказать давление на россиян, которые должны сделать свой выбор.

Ранее члены верхней и нижней палат российского парламента заявили, что доклад Европарламента призывает к конфронтации, а также раскручиванию витка холодной войны между Москвой и Евросоюзом. Как отметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, это обострение спровоцировано «молодыми» европейскими государствами, в том числе Польшей и прибалтийскими странами.

Доклад о пересмотре отношений с Россией утвердили на пленарной сессии Европарламента в четверг, 16 сентября 2021 года. Он рекомендует «противодействовать российскому вмешательству во внутренние дела, поддерживать демократическое общество России и выборочные отношения с Кремлем».

Политика,Владимир Джабаров,Вячеслав Володин,Комитет Совета Федерации по международным делам,Европарламент,Госдума,ЕС,Россия,
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