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Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям погибших при теракте над Синаем

Газета.Ruиещё 8
47 минут назад

Россия и Египет в ходе переговоров достигли понимания по поводу выплат родственникам погибших в теракте 2015 года над Синайским полуостровом. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям погибших при теракте над Синаем
Фото: МЧС России/РИА «Новости»МЧС России/РИА «Новости»

"В ходе переговоров с египетской стороной по линии МИД России особое внимание неизменно уделялось теме выплаты материального содействия семьям погибших в теракте россиян. Поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом "Рейс 9268"", — говорится в документе.

Уточняется, что в данный момент прорабатываются детали, а также порядок выплат по линии Федерации туристических палат Египта.

Захарова выразила надежду на то, что эти договоренности будут оперативно согласованы между турфирмами Египта и родственниками погибших россиян.

Со стороны МИД России будет оказываться всестороннее содействие, отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что 23 апреля президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить авиасообщение между российскими городами и курортами Красного моря. Полеты между РФ и Египтом были полностью остановлены в ноябре 2015 года после крушения российского самолета на Синае, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

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