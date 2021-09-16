Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям погибших при теракте над Синаем

Россия и Египет в ходе переговоров достигли понимания по поводу выплат родственникам погибших в теракте 2015 года над Синайским полуостровом. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Фото: МЧС России/РИА «Новости» МЧС России/РИА «Новости»

"В ходе переговоров с египетской стороной по линии МИД России особое внимание неизменно уделялось теме выплаты материального содействия семьям погибших в теракте россиян. Поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом "Рейс 9268"", — говорится в документе.

Уточняется, что в данный момент прорабатываются детали, а также порядок выплат по линии Федерации туристических палат Египта.

Захарова выразила надежду на то, что эти договоренности будут оперативно согласованы между турфирмами Египта и родственниками погибших россиян.

Со стороны МИД России будет оказываться всестороннее содействие, отметила дипломат.