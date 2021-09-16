В Кремле отреагировали на доклад ЕП о пересмотре отношений с РФ

"Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам, - сказал он. - Единственное, на что можно сделать скидку, - это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер".