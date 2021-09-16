В Кремле отреагировали на доклад ЕП о пересмотре отношений с РФ

Утверждение Европарламентом доклада с призывом пересмотреть отношения с Россией вызывает сожаление. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам, - сказал он. - Единственное, на что можно сделать скидку, - это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер".
Как сообщалось в четверг, Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.
Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами "пересмотреть политику Евросоюза в отношении России < > и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ" на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен "противодействовать угрозе безопасности", "бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран "Восточного партнерства", вести "выборочный диалог с Кремлем", "поддерживать демократическое общество".
В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны "быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму", если будут констатированы "нарушения демократических процедур и международного права".