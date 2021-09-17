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Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн

ТАССиещё 21
1 час назад

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму в режиме онлайн, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Президент будет голосовать на электронном голосовании", - сказал представитель Кремля.

Песков не дал точного ответа, в какой именно день Путин примет участие в голосовании.

"Как решит", - объяснил он, пообещав проинформировать СМИ о голосовании главы государства.

"Если будут какие-то кадры, мы вам их покажем, если нет, то мы сообщим [о факте голосования]", - сказал Песков.

Во вторник Путин сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания ковидом в его ближайшем окружении.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,
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