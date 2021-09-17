Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму в режиме онлайн, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент будет голосовать на электронном голосовании", - сказал представитель Кремля.
Песков не дал точного ответа, в какой именно день Путин примет участие в голосовании.
"Как решит", - объяснил он, пообещав проинформировать СМИ о голосовании главы государства.
"Если будут какие-то кадры, мы вам их покажем, если нет, то мы сообщим [о факте голосования]", - сказал Песков.
Во вторник Путин сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания ковидом в его ближайшем окружении.