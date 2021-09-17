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Путин обратился к россиянам после голосования на выборах

Lenta.ruиещё 1
31 минуту назад

Президент России Владимир Путин, принявший участие в онлайн-голосовании, обратился к россиянам. Он рассчитывает, что граждане проявят активную жизненную позицию. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства также призвал граждан «сделать свой выбор».

Ранее президент России проголосовал на выборах в Государственную Думу онлайн. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Государственную думу. Он сделал это из своего рабочего кабинета. По его словам, голосование важно для всех. В этот период россияне определят, «какой будет наша жизнь», страна и будущее, заключил председатель правительства.

Путин проголосовал онлайн

Политика,Видео,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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