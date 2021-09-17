Путин обратился к россиянам после голосования на выборах

Президент России Владимир Путин , принявший участие в онлайн-голосовании, обратился к россиянам. Он рассчитывает, что граждане проявят активную жизненную позицию. Его слова приводит ТАСС.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Государственную думу. Он сделал это из своего рабочего кабинета. По его словам, голосование важно для всех. В этот период россияне определят, «какой будет наша жизнь», страна и будущее, заключил председатель правительства.