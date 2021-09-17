В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Захарова высказалась об отказе Австралии от французских подлодок

Газета.Ruиещё 16
9 минут назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Откуда гнев и горечь?прокомментировала решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по строительству подводных лодок. Дипломата удивило заявление главы внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, который назвал эти действия Канберры разочаровывающими. Об этом сообщает газета "Известия".

Откуда гнев и горечь?: Захарова об отказе Австралии от французских подлодок
Фото: ТАССТАСС

"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?" — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину решение Австралии разорвать соглашение по строительству подводных лодок. Министр подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 16 сентября сообщил, что страна выходит из соглашения с Францией по строительству подлодок на $66 млрд.

По его словам, реализация технологии атомных подводных лодок подтолкнула государство к отказу от обычных субмарин класса Attack. Премьер уточнил, что "ускоряющиеся изменения в сфере региональной безопасности делают обычные подводные лодки непригодными" для оперативных потребностей Австралии в предстоящие десятилетия. Моррисон отметил, что Франция продолжит оставаться партнером Австралии. Он также выразил надежду, что государства смогут преодолеть последствия "трудного и разочаровывающего" решения.

Политика,Скотт Моррисон,Жан-Ив Ле Дриан,МИД,Канберра,Австралия,Франция,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители