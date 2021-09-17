Откуда гнев и горечь?: Захарова об отказе Австралии от французских подлодок

Официальный представитель МИД РФ Мария Откуда гнев и горечь?прокомментировала решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по строительству подводных лодок. Дипломата удивило заявление главы внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, который назвал эти действия Канберры разочаровывающими. Об этом сообщает газета "Известия".
"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?" — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину решение Австралии разорвать соглашение по строительству подводных лодок. Министр подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 16 сентября сообщил, что страна выходит из соглашения с Францией по строительству подлодок на $66 млрд.
По его словам, реализация технологии атомных подводных лодок подтолкнула государство к отказу от обычных субмарин класса Attack. Премьер уточнил, что "ускоряющиеся изменения в сфере региональной безопасности делают обычные подводные лодки непригодными" для оперативных потребностей Австралии в предстоящие десятилетия. Моррисон отметил, что Франция продолжит оставаться партнером Австралии. Он также выразил надежду, что государства смогут преодолеть последствия "трудного и разочаровывающего" решения.