Откуда гнев и горечь?: Захарова об отказе Австралии от французских подлодок

Официальный представитель МИД РФ Мария Откуда гнев и горечь?прокомментировала решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по строительству подводных лодок. Дипломата удивило заявление главы внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, который назвал эти действия Канберры разочаровывающими. Об этом сообщает газета "Известия".

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"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?" — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину решение Австралии разорвать соглашение по строительству подводных лодок. Министр подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 16 сентября сообщил, что страна выходит из соглашения с Францией по строительству подлодок на $66 млрд.