Прага проигнорировала запрос Москвы о Франчетти

Министерство иностранных дел Чехии пока не ответило на запрос посольства России в Праге о причинах задержания россиянина Александра Франчетти. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь дипмиссии РФ Николай Брякин.

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"Посольство РФ официально запросило у чешской стороны основания и причины задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти. Ответа со стороны МИД пока не поступало", – сказал Брякин.

Кроме того, в министерстве юстиции Чехии сообщили, что не получали документов от Следственного комитета России.

"Минюст не располагает такими документами", – сказал представитель ведомства Владимир Ржепка.

Также прокуратура Праги сообщила, что не может раскрывать подробности поступивших от киевских властей документов, на основании которых Франчетти был задержан. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь городской прокуратуры Алеш Цимбала.

"Мы не может раскрывать содержание документов, поступивших на Франчетти с Украины, включая изложенные в них основания, по которым он был задержан", – сказал Цимбала.

Он добавил, что это не предусматривает сегодняшняя международная практика, с таким вопросом следует обращаться к властям Украины.

Цимбала также сообщил, что адвокат и Франчетти проинформированы о выдвинутых обвинениях, а прокурор Ярослава Новотна приступила к изучению материалов дела. После завершения расследования может быть направлено предложение о возможной экстракции Франчетти на Украину.

По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.