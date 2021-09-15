Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали

Российских военнослужащих на территории Мали нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Никаких представителей российских вооруженных сил там нет, и никаких переговоров официальных не ведется. Из этого мы исходим», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли у Кремля информация о ведении переговоров между властями Мали и ЧВК «Вагнера».

На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время своего визита в Россию вопрос об оказании военной помощи Песков ответил, что Россия поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, в том числе африканского континента.

«Но никаких – еще раз повторяю – там российских военных нет», – подчеркнул он.

По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около 1 тыс. сотрудников ЧВК «Вагнера» для обучения малийской армии. В свою очередь, малийские власти признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но договоренности достигнуты не были.