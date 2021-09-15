«Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень такой истерики. Это у них вошло в привычку, в правило – что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».