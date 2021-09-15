Киев постоянно пытается вывести тему «Северного потока – 2» на уровень истерики, а украинские власти продолжают клянчить что-то у Запада, в том числе по теме вступления в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень такой истерики. Это у них вошло в привычку, в правило – что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство».
«Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», – добавил глава МИД.
Министр также выразил мнение, что нападки на проект «Северный поток – 2» не прекратятся. При этом Лавров отметил, что со стороны России все работы по строительству газопровода завершены.
«Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс небыстрый, начало 2022 года обозначается (получение разрешений)», – уточнил он, передает ТАСС.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.