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Лавров: У Украины вошло в привычку клянчить что-то у Запада

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
50 минут назад

Киев постоянно пытается вывести тему «Северного потока – 2» на уровень истерики, а украинские власти продолжают клянчить что-то у Запада, в том числе по теме вступления в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень такой истерики. Это у них вошло в привычку, в правило – что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство».

«Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», – добавил глава МИД.

Министр также выразил мнение, что нападки на проект «Северный поток – 2» не прекратятся. При этом Лавров отметил, что со стороны России все работы по строительству газопровода завершены.

«Процесс небыстрый»: Лавров опроверг скорый запуск «Севпотока—2»

«Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс небыстрый, начало 2022 года обозначается (получение разрешений)», – уточнил он, передает ТАСС.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

Политика,Видео,Сергей Лавров,НАТО,МИД,ЕС,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Киев,Украина,
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