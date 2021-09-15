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МИД РФ: Украина стала сообщающимся сосудом Запада

Российская Газетаиещё 3
31 минуту назад

Украина утратила независимость, а также возможность самой определять собственную внешнюю политику, став "сообщающимся сосудом западного сообщества", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

МИД: Украина стала сообщающимся сосудом Запада
Фото: ТАССТАСС

"Проект Украина - один из самых важных для США и их европейских союзников . Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику. Она превратилась в сообщающийся сосуд западного сообщества", отметил дипломат в эфире телеканала RT Arabic.

По его словам, между этими сообщающимися сосудами течет на Украину оружие, а на Запад - рабочая сила. Также идет обмен "деструктивными идеями", которые, если окажутся реализованы, могут угрожать стабильности Европы.

Ранее российская сторона не раз заявляла о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

Политика,Сергей Рябков,МИД,Russia Today,Россия,Украина,
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