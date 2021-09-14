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«Единая Россия» предложила снизить нагрузку на учителей и школьников

Lenta.ru
57 минут назад

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на совещании с президентом отметила, что ожидания людей при реализации программы капремонта школ нужно оправдать без бюрократии и формального подхода к освоению выделенных средств, учитывая мнение людей на каждом этапе реализации. Она напомнила, что перечень школ, нуждающихся в ремонте, «Единая Россия» составляла именно с жителями регионов.

«Единая Россия» предложила снизить нагрузку на учителей и школьников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подлежащих модернизации школ оказалось больше, чем предполагалось. При вашей поддержке мы увеличили общее количество участвующих в программе объектов до 7300. Важно, что не просто школа включена в программу. Каждая школа должна соответствовать критериям качества», — цитирует слова Шмелевой телеграм-канал «Единая Россия. Официально».

Напомним, создать программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет президент России Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии.

Политика,Елена Шмелева,Владимир Путин,Единая Россия,
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