«Единая Россия» предложила снизить нагрузку на учителей и школьников

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на совещании с президентом отметила, что ожидания людей при реализации программы капремонта школ нужно оправдать без бюрократии и формального подхода к освоению выделенных средств, учитывая мнение людей на каждом этапе реализации. Она напомнила, что перечень школ, нуждающихся в ремонте, «Единая Россия» составляла именно с жителями регионов.

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«Подлежащих модернизации школ оказалось больше, чем предполагалось. При вашей поддержке мы увеличили общее количество участвующих в программе объектов до 7300. Важно, что не просто школа включена в программу. Каждая школа должна соответствовать критериям качества», — цитирует слова Шмелевой телеграм-канал «Единая Россия. Официально».