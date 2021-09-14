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Путин рассказал о влиянии граждан на принятие решений «Единой России»

Lenta.ruиещё 8
1 час назад

Большая часть решений, касающихся развития страны, социальной сферы и укрепления экономики, были инициированы «Единой Россией» и внесены в программу партии после обращений россиян. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России», сообщает Telegram-канал фракции.

Путин рассказал о влиянии граждан на принятие решений «Единой России»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Президент уточнил, что предложения и решения, о которых идет речь, имеют отношение к поддержке пенсионеров, семей с детьми, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Также были программы газификации домов в населенных пунктах, ремонта школ, расселения россиян из аварийного жилья. Также шла речь о развитии регионов, инфраструктуре и поддержке малогоо бизнеса.

Путин подчеркнул, что часть из упомянутых инициатив реализуется правительством и находит воплощение в нормативных документах или программах. Президент отметил, что пригласил членов фракции на совещание, чтобы посмотреть, как проходит подготовка решений и организуется контроль за их исполнением.

«Важно сохранить слаженную работу между парламентом и Правительством. От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», — заключил российский лидер.

Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам второго этапа XX съезда съезда «Единой России». В частности, Путин поручил правительству и Банку России к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний со счетов граждан.

Политика,Владимир Путин,Единая Россия,Центральный банк России,МВД,Правительство РФ,
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