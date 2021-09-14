Путин и Шойгу побывали на полевой кухне учений "Запад-2021". Видео

Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу осмотрели в понедельник армейскую полевую кухню, организованную в рамках проведения стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Во время осмотра Путин угостился караваем, а Шойгу попросил упаковать с собой булочку хлеба.