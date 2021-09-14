Путин и Шойгу побывали на полевой кухне учений "Запад-2021". Видео

Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу осмотрели в понедельник армейскую полевую кухню, организованную в рамках проведения стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Во время осмотра Путин угостился караваем, а Шойгу попросил упаковать с собой булочку хлеба.
Основные этапы учений проходят на российском полигоне Мулино и белорусском Обуз-Лесновском. В "Запад-2021" в Нижегородской области участвуют около 20 тысяч человек личного состава, 5 тысяч единиц военной техники, 160 танков, 104 самолета и 118 вертолетов.