Лавров: Разговаривать с талибами придется всем

Признание движения "Талибан" (запрещено в РФ) в качестве законного правительства Афганистана зависит от того, как талибы будут исполнять взятые на себя обязательства. Однако уже сейчас необходимо поддерживать с ними диалог. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"В зависимости от того, как "Талибан" будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, признание будет рассматриваться в конкретном смысле", - отметил глава МИД. Пока же все признают необходимость вести с талибами диалог, в том числе те страны, что вывели свои посольства из Афганистана. "Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придется. Уже приходится практически всем", - заявил Лавров.

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"Мы услышали и всячески поощряем заявления талибов о том, что у них нет никаких намерений узурпировать власть, что они хотят сделать правительство, как принято выражаться, инклюзивным", - обратил внимание Лавров. Нет у них и желания создавать проблемы своим соседям. "Сейчас у нас нет оснований видеть реальную угрозу перетекания этих беспокойных событий на территорию наших союзников. Мы делаем все, чтобы быть готовыми к такой ситуации", - отметил глава МИД. Большие надежды возлагаются и на планы талибов бороться с террористами на территории Афганистана. "Это намерение пока ничем не было опровергнуто", - отметил Лавров.

Министр также обратил внимание на инициативу партнеров России, которые выступили с идеей провести встречу постоянных членов Совбеза ООН по Афганистану на уровне министров. Также на столе остается России возобновить работу московского формата по Афганистану. "Это все пять центральноазиатских государств, Иран, Пакистан, Китай, Индия, Россия, США. Рычагом развития этого формата в последние годы являлась тройка в составе Россия-США-Китай, и расширенная тройка, к ней присоединялся Пакистан. Мы были также заинтересованы, чтобы и Иран подключился к этой дискуссии, равно как Индия", - напомнил Лавров. По словам министра, необходимо "собрать за одним столом всех тех, кто реально, а не на словах, влияет на ситуацию в Афганистане, на различные политические силы в этой стране".