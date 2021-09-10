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Путин присвоил 12 городам новые звания

Lenta.ru
7 минут назад

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести». Новый статус получили 12 российских городов, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин присвоил 12 городам новые звания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список городов вошли якутский Алдану, Бологое в Тверской области, Воркута в Республике Коми, Дзержинск Нижегородской области, Кемерово, Кострома, Лысьва в Пермском крае, Мончегорск Мурманской области, Оха на Сахалине, Ступино в Подмосковье, Сызрань в Самарской области и Чита в Забайкальском крае.

Новый статус связан с заслугами и подвигами жителей во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, включая «обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в указе.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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