Путин присвоил 12 городам новые звания

Новый статус связан с заслугами и подвигами жителей во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, включая «обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в указе.