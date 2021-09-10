Пранкеры позвонили немецкому депутату и обсудили поддержку Навального

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли депутата бундестага, одного из лидеров партии «Союз 90 / Зеленые» и бывшего министра Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности Юргена Триттина, позвонив ему от имени украинского депутата Александра Мережко. Запись беседы опубликована на YouTube.

Дозвонившись до Триттина, пранкеры, в частности, обсудили с ним возможности финансирования деятельности Алексея Навального (основатель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) и его сторонников из иностранных источников. Так, россияне от имени Мережко предложили немецкому политику поговорить с его партией и перечислить средства в пользу движения Навального через киевский офис аффилированного с «Зелеными» Фонда Генриха Белля. Они заверили, что таким образом немецкой стороне удастся скрыть свое участие в данном деле.

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В ответ Триттин заявил, что это хорошая идея, и пообещал провести соответствующую беседу с представителями фонда. Он также отметил, что находится на связи с людьми, которые «везли Навального из Сибири».

В ходе беседы пранкеры также обсудили с немецким депутатом вопрос энергетической зависимости Украины от России. Триттин призвал чиновников в Киеве максимально снизить зависимость от российского газа и технологий и увеличить производство энергии из возобновляемых источников.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в числе спонсоров проектов Навального есть десятки сотрудников иностранных посольств в России.

«Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», — поделилась она.

По словам Захаровой, больше всего средств поступало через дипмиссии США и ФРГ. В Германии подобные обвинения назвали абсурдными.