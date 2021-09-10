В Москве ответили на слова Зеленского о возможности войны с Россией

Запугивание стран Запада агрессией Москвы и выставление Украины в роли ее жертвы осталось единственным инструментом Киева для привлечения внимания и сохранения поддержки. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ответил на слова президента республики Владимира Зеленского о возможности полномасштабного военного конфликта с Россией, сообщает ТАСС в пятницу, 10 сентября.
«Нынешнее заявление Зеленского лишь подтверждает его беспомощность и недееспособность как президента Украины. Увы», — констатировал он.
Киев ничего не сделал для повышения инвестиционной, научной или культурной привлекательности Украины, добавил сенатор, отметив, что Украина деградирует.
Ранее 10 сентября Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его словам, это обусловлено образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами ввиду «агрессивных» действий Кремля. Украинский лидер отметил, что военное столкновение двух стран станет самой большой ошибкой России.