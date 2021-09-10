В Москве ответили на слова Зеленского о возможности войны с Россией

Запугивание стран Запада агрессией Москвы и выставление Украины в роли ее жертвы осталось единственным инструментом Киева для привлечения внимания и сохранения поддержки. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ответил на слова президента республики Владимира Зеленского о возможности полномасштабного военного конфликта с Россией, сообщает ТАСС в пятницу, 10 сентября.

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«Нынешнее заявление Зеленского лишь подтверждает его беспомощность и недееспособность как президента Украины. Увы», — констатировал он.

Киев ничего не сделал для повышения инвестиционной, научной или культурной привлекательности Украины, добавил сенатор, отметив, что Украина деградирует.