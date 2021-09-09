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Лукашенко прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Lenta.ru
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидеры обсудят подготовку и реализацию 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также ситуацию в Афганистане и иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

В сентябре стало известно, что во время встречи президенты Белоруссии и России обсудят вопросы, касающиеся нефтяной отрасли и подготовки к реализации программ Союзного государства.

Кроме того, в августе Лукашенко также поднимал вопрос о получении очередного кредита от Москвы. 8 сентября на возможность дополнительной финансовой поддержки Минска указал министр финансов России Антон Силуанов.

Последний раз переговоры Путина и Лукашенко проходили 13 июля в Санкт-Петербурге. Тогда президенты договорились о цене на газ для Белоруссии в 2021 году и согласовали объемы кредитной поддержки в связи с налоговым маневром.

Политика,Антон Силуанов,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Беларусь,
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