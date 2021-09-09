Лукашенко прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Лидеры обсудят подготовку и реализацию 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также ситуацию в Афганистане и иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

В сентябре стало известно, что во время встречи президенты Белоруссии и России обсудят вопросы, касающиеся нефтяной отрасли и подготовки к реализации программ Союзного государства.

Кроме того, в августе Лукашенко также поднимал вопрос о получении очередного кредита от Москвы. 8 сентября на возможность дополнительной финансовой поддержки Минска указал министр финансов России Антон Силуанов.